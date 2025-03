Lanazione.it - Strade Bianche, tutto pronto. Corsa pro e migliaia di amatori, così cambiano viabilità e sosta

Siena, 4 marzo 2025 – È inevitabile che un evento di caratura mondiale, come le, porti con sé qualche disagio legato alla. Nel corso degli anni gli organizzatori si sono adoperati per limitare al massimo i fastidi e permettere ai cittadini, o comunque ai viaggatori, di muoversi il più liberamente possibile durante le corse. Un’importante novità è stata introdotta due anni fa: prima del 2023 la strada Fiume rimaneva chiusa per il passaggio dei ciclisti, di fatto spaccando in due la città. Sabato e domenica sarà invece possibile utilizzare la ‘bretella’ che collega Siena nord alla stazione e arteria nevralgica per raggiungere l’ospedale. Gli atleti, in pratica, pedaleranno fiancheggiando gli impianti di tennis per la strada di Vico Alto, passeranno sotto via Giovanni Paolo II, la strada Fiume appunto, all’altezza del cavalcavia, poi svolteranno sul ponte della ferrovia.