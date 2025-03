Sport.quotidiano.net - Strade Bianche 2025, Pogacar: "Sarà una corsa entusiasmante per tutti"

Roma, 4 marzo– Per ora il conteggio è fermo a 2 successi, con quello dell'anno scorso figlio di una clamorosa fuga lunga 80 km: Tadej, sabato 8 marzo, allaandrà a caccia del tris nellache aprirà il calendario World Tour in Italia. Le dichiarazioni di"Si tratta di una gara di cui ho splendidi ricordi. Il mio bottino è piuttosto buono e sabato spero di essere ancora nel vivo dell'azione. Possiamo aspettarci dei rivali forti perché l'elenco dei partecipanti è sempre di altissimo livello in queste grandi gare e questo dovrebbe rendere lapiùsia per noi che per il pubblico". Ancora una volta, lo sloveno si presenterà al foglio firma con i galloni di favorito: un onere che gli era toccato anche all'UAE Tour, la sua primain stagione vinte senza particolari problemi.