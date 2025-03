Ilfattoquotidiano.it - Strade Bianche 2025, il ritorno di Tadej Pogacar: il terzo successo gli garantirebbe un cippo di marmo

Era il 2 marzo 2024 quando un certovolava sullacon una fuga in solitaria di ben 80 chilometri sugli sterrati della Toscana. Ancora lo si poteva solo intuire, ma quella impresa nella polvere sarebbe diventata la prima perla di una stagione entrata nella storia del ciclismo, nella quale lo sloveno ha vinto la Liegi, il Giro d’Italia, il Tour de France, il Mondiale (con un’altra fuga da 100 km) e il Lombardia. Un anno dopo, sabato 8 marzo,torna sule colline senesi per l’edizionedelle. E il ciclista sloveno ha intenzione di fare tris. Dopo aver trionfato nel 2022 e nel 2024,ha come obiettivo ilche gli permetterebbe di vedere il suo nome impresso su undipresente in un tratto di sterrato. Un’impresa che il solo Fabian Cancellara è riuscito a compiere.