Storie avventurose per ragazzi coraggiosi al Teatro dei Piccoli di Napoli

– “Il brutto anatroccolo” e “Peter Pan”, capolavori della letteratura universale per l’infanzia, ispirano gli spettacoli in scena nel prossimo fine settimana aldeidi. Racconti di formazione che, nonostante gli anni, propongono contenuti e temi di grande attualità capaci di appassionare tuttora un vastissimo pubblico, di giovanissimi (e non solo).La programmazione inizia con una proposta del Crest di Taranto che sabato 8 marzo (alle ore 11, preceduto venerdì 7 , alle ore 9.30, da una recita per le scuole) mette in scena “Come il brutto anatroccolo”, scritto e diretto da Sandra Novellino e Delia De Marco ed interpretato da Delia De Marco, Cinzia Greco, Giuseppe Marzio ed Andrea Santoro.La celebre fiaba di Hans Christian Andersen affronta un tema delicato quale è quello della diversità, prefigurando, già nel lontano 1843 (anno in cui essa viene pubblicata) quanto difficile e doloroso possa essere il percorso da fare per giungere all’accettazione di sé.