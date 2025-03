Formiche.net - Stop (temporaneo?) alle armi all’Ucraina. Ecco cosa cerca Trump da Kyiv

Leggi su Formiche.net

Sull’Ucraina, il presidente statunitense Donaldsembra essere convinto a seguire la linea dura. Tre giorni dopo il diverbio che ha visto coinvoltie il suo vice-presidente J.D. Vance da una parte e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky dall’altra, l’inquilino della Casa Bianca ha pubblicato sul social di sua proprietà, Truth, un post in cui torna a criticare il leader ucraino per alcune delle sue dichiarazioni successive al loro rendez-vous. A scatenare la reazione del Tycoon sono state le parole pronunciate da Zelensky a Londra (dove si trovava per un meeting con i partner europei dell’Ucraina, i quali mantengono un approccio molto più caldo nei confronti di) sul fatto che la fine del conflitto con la Russia sia ancora “molto, molto lontana”.ha definito la dichiarazione di Zelensky la peggiore che potesse essere fatta, aggiungendo che “l’America non lo sopporterà ancora per molto!”.