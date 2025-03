Liberoquotidiano.it - "Stop immediato a tutti gli aiuti militari, compresi quelli in transito". Trump, la mossa estrema: per Zelensky è finita

Gli Stati Uniti hanno deciso di interrompere temporaneamenteglidestinati all'Ucraina. A rivelarlo è l'agenzia Bloomberg, che cita fonti vicine alla questione. La sospensione resterà in vigore fino a quando il presidente Donaldnon avrà valutato l'impegno di Kiev nei confronti della pace. Una svolta brutale, radicale, quella impressa dalla nuova amministrazione a stelle e strisce. Questo blocco riguarda l'intero pacchetto diancora non arrivato in territorio ucraino, comprese le forniture ine quelle attualmente stoccate nei punti di passaggio in Polonia. Lo riferisce sempre Bloomberg, riportando le parole di un funzionario del Dipartimento della Difesa. La decisione di fermare il flusso di armamenti arriva dopo le recenti tensioni trae il presidente ucraino Volodymyr, il cui apice è stato raggiunto nello scontro nello Studio Ovale.