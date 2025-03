Puntomagazine.it - Stellantis accoglie con favore gli annunci di Von Der Leyen sul futuro dell’industria automobilistica europea

e l’UE: un passo avanti verso la mobilità sostenibileha espresso il proprio apprezzamento per glidella presidente della Commissione, Ursula von Der, dopo il secondo incontro del Dialogo Strategico sul. L’azienda ha sottolineato il valore dell’incontro, che ha trattato temi cruciali per la crescita e l’innovazione del settore, con un focus particolare sulla transizione verso una mobilità sostenibile e l’elettrificazione.In una nota ufficiale,ha riconosciuto l’impegno, la proattività e il pragmatismo dei partecipanti, con particolare attenzione al vicepresidente Stephane Sejourne e al commissario Apostolos Tzitzikostas. L’azienda ha evidenziato come la Commissioneabbia dato priorità all’innovazione, un aspetto centrale nella strategia di, come dimostrato recentemente dalla partnership con Mistral AI.