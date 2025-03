Ilgiorno.it - Stefania Nobile: gli affari in Albania, il maxi-suv e il ritorno alle televendite. Così era ripartita dopo le truffe tv

Milano, 4 marzo 2025 – Da buona “piazzista” aveva saputo trasformare i suoi guai in un’occasione apparente di ripartenza. Ora, però, la vita e la giustizia hanno di nuovo presentato il suo conto a, figlia e partner neglidi Wanna Marchi, l’imbonitrice tv più famosa d’Italia, arrestata oggi, martedì 4 marzo, con l’accusa di essere a capo di un giro di prostituzione. Eppure,l’inchiesta per truffa che agli inizi degli anni 2000 la portò in carcere insieme alla madre – condanna a 9 anni e 4 mesi confermata in Cassazione nel 2009 –era riuscita a ripartire. Fra le polemiche e le critiche, ma comunque con il riconoscimento generale – nel bene e nel male – di essersi riuscita a conquistare una seconda opportunità nella vita. Sfruttando le doti di sempre, ovvero una certa abilità nel destreggiarsi nel mondo deglie una buona dose di faccia tosta.