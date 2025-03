Metropolitanmagazine.it - Stefania Nobile e il suo ex Davide Lacerenza arrestati per droga e un giro di prostituzione

Leggi su Metropolitanmagazine.it

, la figlia di Wanna Marchi, e, ex compagno del personaggio tv e titolare della Gintoneria, locale vip di Milano, sono statidal nucleo di Polizia economico finanziaria della Gdf. Ai domiciliari anche un loro collaboratore,Ariganello.I reati contestati dalla procura di Milano, con la pm Francesca Crupi e l’aggiunta Bruna Albertini, sono quelli di autoriciclaggio, favoreggiamento e sfruttamento dellae detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Il locale di via Napo Torriani è stato posto sotto sequestro dopo l’ordinanza di misura cautelare firmata dalla gip Alessandra Di Fazio. L’ex regina delle televendite Wanna Marchi non risulta indagata.In totale nell’inchiesta della procura ci sono cinque indagati. Oltre ai tre finiti ai domiciliari, ci sono due spacciatori.