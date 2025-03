Liberoquotidiano.it - Stefania Nobile e Davide Lacerenza arrestati: trema la Milano bene, accusa clamorosa

Leggi su Liberoquotidiano.it

Nuovi grossi guai per: la figlia di Wanna Marchi è stata arrestata dal Nucleo di Polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza a. Insieme alla donna, in manette anche il suo ex compagno, nome molto noto sui social e nella movida notturna milanese, titolare della Gintoneria, uno dei locali vip più famosi sotto la Madonnina. Dalle indagini coordinate dalla Procura i due, assieme a un factotum anche lui sottoposto da questa mattina agli arresti domiciliari, avrebbero procurato ragazze e droga a una serie di clienti. Un'attività che avrebbe consentito notevoli guadagni. Notizia in aggiornamento