News.robadadonne.it - Stefania Nobile e Davide Lacerenza arrestati: droga, escort e riciclaggio nel locale vip di Milano

Leggi su News.robadadonne.it

Blitz del nucleo di Polizia economico finanziaria della Guardia di Finanza alla Gintoneria di: il noto, frequentato da vip, è stato posto sotto sequestro a seguito dell’ordinanza di misura cautelare della gip Alessandra Di Fazio., figlia di Wanna Marchi, e il suo ex compagno, titolare del. Ai domiciliari anche il collaboratoreAriganello. I reati contestati sarebbero: detenzione e spaccio di, favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione e auto.Cocktail, cocaina ed: il business nascosto della GintoneriaSecondo le indagini della Procura di, la Gintoneria di via Napo Torriani non era solo un cocktail bar d’élite, ma anche un punto di riferimento pered. Gli inquirenti hanno accertato che iloffriva ai clienti cocaina, hashish, marijuana e la cosiddetta “cocaina rosa”, mettendo a disposizione dei “clienti speciali”