Ilgiorno.it - Stefania Nobile e Davide Lacerenza arrestati a Milano: “Servizio delivery di droga, champagne ed escort”

, 4 marzo 2025 – Non soloai tavoli della Gintoneria, famoso locale ‘vip’ di, ma anche, la figlia di Wanna Marchi, eavrebbero fornito 'pacchetti’ comprensivi di, altri alcolici,, a casa dei clienti. Lo si evince dall'ordinanza di custodia cautelare firmata dalla gip diAlessandra Di Fazio, nell'inchiesta del Nucleo di polizia economico finanziaria della Gdf, coordinata dalla pm Francesca Crupi. In un'occasione, come risulta dagli atti, nella notte tra il 26 e il 27 aprile dello scorso anno, il factotumAriganello, anche lui ora ai domiciliari, su indicazione diavrebbe effettuato quattro consegne nell'abitazione di un cliente, portandoglie dueper un costo totale di 70mila euro.