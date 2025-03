Biccy.it - Stefania Nobile arrestata insieme al suo ex compagno

Leggi su Biccy.it

Stamanie il suo exDavide Lacerenza (titolare della Gintoneria, un locale molto noto di Milano), sono stati arrestati dal Nucleo di Polizia Economico Finanziaria della Gdf. Nonostante i due non stianoda anni, sono sempre rimasti in ottimi rapporti ed hanno continuato a lavorare, la star delle televendite ha parlato benissimo di Davide in più interviste: “Lui non mi ha mai abbandonato, mi è sempre rimasto accanto. In amore purtroppo non è andata, ma nel lavoro siamo una forza“.Rai News pochi minuti fa ha fatto sapere che: “Le indagini coordinate dalla Procura i due, assieme a un factotum, pure lui da stamane ai domiciliari, avrebbero procurato ragazze e droga ad una serie di clienti. Un’attività che avrebbe consentito notevoli guadagni. Oggi l’ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari firmata dalla gip Alessandra Di Fazio, su richiesta della pm Francesca Crupi titolare dell’inchiesta con la procuratrice aggiunta Bruna Albertini.