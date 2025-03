Lapresse.it - Stefania Nobile arrestata, chi è e cosa fa oggi la figlia di Wanna Marchi

Leggi su Lapresse.it

Torna a far parlare di sédella famosa televenditrice, finita agli arresti domiciliari insieme all’ex compagno Davide Lacerenza con il quale, secondo la Procura di Milano, gestiva un giro di droga e prostituzione nel noto locale ‘La Gintoneria’ di via Napo Torriani.Il caso televenditeha esordito nel mondo delle televendite insieme alla madre nel ‘Show’ e con lei ha condiviso la notorietà, ma anche le vicende giudiziarie. Nel 2001 madre esono state arrestate con l’accusa di associazione per delinquere finalizzata alla truffa e all’estorsione: è il caso delle truffe legate alla televendita di presunti prodotti esoterici, promossi in tv insieme al ‘mago’ Do Nascimiento. Per tale vicendaè stata condannata nel 2006 a 9 anni e 4 mesi di reclusione, pena confermata in via definitiva nel 2009.