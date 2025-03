Dilei.it - Stasera tutto è possibile, anticipazioni 4 marzo: gli ospiti di De Martino per la “festa di Carnevale”

Come ogni martedì torna il consueto appuntamento con Stefano De: una nuova puntata vede protagonisti il conduttore, che ormai ha raggiunto un successo stellare, così come il cast fisso e gliche invece vengono invitati di settimana in settimana. Oggi è Martedì Grasso, quindi è previsto un appuntamento all’insegna di una grandedi. Il tema della puntata è dunque “ogni scherzo vale”.del 42025Un nuovo appuntamento dici attende oggi 4, Martedì Grasso, che segna tradizionalmente l’ultimo giorno di. Il comedy show accoglie in studio, oltre al cast fisso del programma – quindi Biagio Izzo, Francesco Paolantoni e Vincenzo De Lucia – anche Massimo Lopez, Peppe Iodice, Lorella Boccia, Carmen Di Pietro, Paolo Conticini, Amelia Villano.