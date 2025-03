Superguidatv.it - Stasera tutto è possibile 2025, ospiti e anticipazioni della puntata del 4 marzo

Torna l’appuntamento con ““, il comedy show campione d’ascolti del martedì sera presentato da Stefano De Martino torna in prime time su Rai2. Scopriamo tutti glie lesecondadi, martedì 4, martedì 4, dalle ore 21.20 va in onda una nuovadi “”, il comedy show condotto da Stefano De Martino trasmesso dall’Auditorium Rai di Napoli su Rai 2. Nella serata di martedì grasso, una grande festa di Carnevale si svolgerà acon la partecipazione di tantissimi amici edpronti a divertirsi e a far divertire milioni di telespettatori. Ecco tutti glidi: Massimo Lopez, Peppe Iodice, Lorella Boccia, Carmen Di Pietro, Paolo Conticini, Amelia Villano.