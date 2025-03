Iodonna.it - Stasera su Rai 1 il pubblico conoscerà l'Oriana Fallaci privata, oltre la «Mata Hari del giornalismo»: una donna perdutamente innamorata e fragile

Nella terza puntata di Missalle 21.30 su Rai 1) illadi Alfredo Pieroni, di cui rimane incinta. La giornalista perde la testa per un uomo che non la ricambia con la stessa moneta. Anzi, la tradisce. Miriam Leone è “Miss”: «si definiva apolitica e fece la Resistenza» X Leggi anche › Nella seconda puntata di “Miss” le interviste scoop a Hollywood e l’amore per Pieroni Quandoscopre di aspettare un bambino affronta da sola il dolore di un aborto spontaneo.