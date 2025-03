Oasport.it - Startlist prova discesa Kvitfjell 2025: orari, programma, tv, streaming, pettorali degli italiani

Leggi su Oasport.it

Mercoledì 5 marzo a(Norvegia) si aprirà la tappa maschile della Coppa del Mondo 2024-di sci alpino: inla primacronometrata dellalibera, che scatterà alle ore 10.30. Saranno al cancelletto di partenza 72 atleti in rappresentanza di 15 Paesi.Tra di essi vi saranno ben noveal via: Dominik Paris con l’8, Mattia Casse col 16, Florian Schieder col 20, Christof Innerhofer col 27, Nicolò Molteni col 39, Giovanni Franzoni col 45, Benjamin Jacques Alliod col 50, Max Perathoner col 56 e Matteo Franzoso col 62.Per la primacronometrata dellamaschile di(Norvegia) della Coppa del Mondo 2024-di sci alpino non ci saranno né la diretta tv né la diretta, ma la diretta live testuale sarà disponibile su OA Sport.Classifica Coppa del Mondo sci alpino maschile: Odermatt padrone, Casse 11°CALENDARIO COPPA DEL MONDO SCI ALPINO 2024-Mercoledì 5 marzo10.