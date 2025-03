Nerdpool.it - Star Comics sbarca alla Milano Comics Week di Feltrinelli con tante attività imperdibili

Leggi su Nerdpool.it

Ancora pochi giorni e prenderà il via la prima edizione delladiè pronta a svelare il programma delleche la vedranno coinvolta. Si parte venerdì 14 marzo presso lain Piazza Piemonte, dalle 17.30 fino alle 18.30, con la prima presentazione al pubblico del manga del momento: Kagurabachi. Insieme al publishing manager dell’area orientale diCristian Posocco e gli ospiti Sommobuta, Alex Falciatore e Kafkanya, ci sarà anche Michele Massaro, “il fabbro degli chef stellati”, con una sorpresa dedicata al mondo di Kagurabachi. In questo panel dal titolo “Kagurabachi: sul filo della lama”, gli ospiti apriranno un dialogo che toccherà i tanti aspetti del manga, con un riferimento ancherealtà storica. Per chi non potrà essere presente a, ci sarà la possibilità di seguire l’evento in livestream, attraverso il canale Twitch di Sommobuta: impossibile quindi perdersi l’evento dedicato al manga più atteso del momento.