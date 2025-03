Forlitoday.it - "Stalli dei parcheggi troppo stretti, arrivate anche delle multe"

Leggi su Forlitoday.it

Scrive il segnalanteEro fermamente convinto che l’Amministrazione comunale forlivese, preso atto della segnalazione da parte di cittadini, inviata via mail, avrebbe risposto con un cortese cenno. Ma non è così. I condomini dei civici 4 e 6 di Via Benedetto Croce segnalano che gliposti.