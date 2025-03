Ilrestodelcarlino.it - Stalkerizzava l’ex compagna: divieto di avvicinamento e braccialetto elettronico

Ferrara, 4 marzo 2025 – Un intervento preventivo che ha sventato un tentativo di comportamenti persecutori. La Polizia di Stato, nella giornata di ieri, ha eseguito la misura deldinei confronti di un uomo chela sua ex. In particolare il provvedimento è stato emesso dal giudice di Ferrara in quanto la donna aveva sporto formale querela, visto che nel corso degli ultimi periodi era stata oggetto di atti persecutori. Il fermo e l’applicazione delLo stalker, quindi, è stato rintracciato dal personale della Squadra Mobile di Ferrara nella propria abitazione. All’uomo gli è stato notificato il provvedimento che gli impedisce di avvicinarsi ai luoghi frequentati dalla donna (abitazione, palestra, luogo di lavoro e altri) e di tenere una distanza da lei di almeno 500 metri.