STALKER 2 | Heart of Chornobyl ha raggiunto i 6 milioni di giocatori rivela GSC Game World

GSChato che2:ofha superato i 6di. Il titolo, uscito il 20 novembre su PC e Xbox, è disponibile anche tramitePass ed è stato accolto con entusiasmo dalla community. Fin dal lancio, ha registrato numeri impressionanti, vendendo 1 milione di copie nelle prime 24 ore e recuperando i costi di sviluppo in un solo mese.Il team ucraino ha celebrato questo traguardo con un messaggio emozionante, sottolineando come la Zona sia ora più viva che mai. “La Zona non è mai stata così rumorosa!” scrive GSC. “Nelle aree di sosta, glicantano, suonano la chitarra e si sentono risate ovunque, da Zalissya a Wild Island e oltre!”. Gli sviluppatori hanno espresso grande gratitudine verso la community, affermando che ogni giocatore ha lasciato un segno unico nell’universo di