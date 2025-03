Ilfattoquotidiano.it - Stadio San Siro, bocciato il bando per la ristrutturazione del Meazza. Inter e Milan presentano la proposta per acquistare l’area

Sono giorni cruciali per il futuro delloe deldi San. Dopo mesi di lavoro sottotraccia,al Comune dio il ‘Docfap‘, il documento di fattibilità di oltre 200 pagine che contiene laper l’acquisto dello, delle aree circostanti e per la costruzione di un nuovo impianto. Ormai è noto: le due società non hanno mai davvero preso in considerazione l’ipotesi di unadele anche il Comune dio ha silurato per l’ennesima volta questa ipotesi, nonostante una maggioranza di centrosinistra sempre spaccata sul tema. Ieri, lunedì 3 marzo, il Consiglio comunale hacon 25 voti contrari e 7 favorevoli la delibera che chiedeva la formulazione di unpubblico per la.La delibera è statadai consiglieri di maggioranza Enrico Fedrighini, dal Verde Carlo Monguzzi, da Rosario Pantaleo, Alessandro Giungi e Angelica Vasile del Pd e da Marco Fumagalli della Lista Sala.