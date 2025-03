Ilrestodelcarlino.it - Stadio, i nodi della viabilità. I residenti di via Menabue:: "Ogni partita è un’odissea"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

La palla che si insacca in rete. I giocatori che esultano sotto la curva. I fan che si abbracciano e gioiscono all’unisono.di calcio regala emozioni: lo hanno visto tutti con la storica, ultima stagione del Bologna. Ma per una parte di città che esulta, c’è n’è una che soffre e non si dà pace. Al di làdomenica di sport appena passata che è filata liscia sul fronte ingorghi, per idi viavolta che i rossobù giocano è una specie di odissea, schiacciati da un ingresso dei tifosi ospiti troppo vicino a dove abitano e martoriati dalle regole che la presenza di unocosì attiguo alle case comporta. Il livello sembra arrivato oltre il limitesopportazione e il culmine c’è stato con il trionfo dei rossoblù sul Borussia Dortmund a gennaio: una data che gli amanti del calcio bolognesi non scorderanno mai e idi vianon riescono a dimenticare.