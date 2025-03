Ilgiornale.it - "Stabile, stanotte riprenderò con l'ossigeno". Le condizioni di Papa Francesco

Leggi su Ilgiornale.it

Una giornata finalmente tranquilla per: il pontefice è vigile, senza febbre e instabili. La prognosi rimane riservata e in nottata riprenderà la ventilazione meccanica non invasiva