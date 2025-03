Spazionapoli.it - Squalifica ufficiale, salteranno Napoli-Fiorentina: la decisione del Giudice Sportivo

Arriva la stangata,la: costretti a saltare il match di domenica.La Lega Serie A ha emanato il comunicatocon le decisioni delrelative alla 27ª giornata di campionato. Oltre alle varie multe e sanzioni, ci sono anche le squalifiche relative alla quinta ammonizione, per i calciatori che erano diffidati e che quindila prossima gara.Tra questi ci sono anche Rolando Mandragora e Nicolò Zaniolo, ammoniti al 61? e all’86’ minuto della sfida, poi vinta, trae Lecce.Due assenti, Palladino perde Mandragora e ZanioloMandragora e Zanioloquindi il match previsto per domenica 9 marzo alle ore 15 contro ilallo stadio Diego Armando Maradona. Una brutta notizia per Raffaele Palladino che dovrà quindi fare a meno di due giocatori importanti per la squadra.