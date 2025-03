Europa.today.it - Squadra Fiore, l'altro Doppio Mike: la lettera che porta all'inchiesta sulla strage di via Palestro

Leggi su Europa.today.it

. È il nome in codice che legherebbe lo spionaggio della misteriosaad ex agenti dei servizi segreti: ufficialmente in congedo, ma sempre attivi. Unaanonima rivela però l'esistenza di un: è stata acquisita nel fascicolo della Procura di Firenze.