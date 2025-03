Metropolitanmagazine.it - Spotify in down o è la fine della versione “craccata”? Cosa è successo in queste ore dall’app

Leggi su Metropolitanmagazine.it

Problemi da ieri per: in tantissimi in Italia hanno registrato un malfunzionamento dell’app. Per ora, comunque, nessuna comunicazione da parte dell’azienda svedese, ma solo tante lamentele sui social. Infatti pare che milioni di utenti abbiano avuto difficoltà ad aprire l’app e a visualizzare i brani. Specialmente coloro in possesso”: unapremium ma codificata per evitare di pagare l’abbonamento.È ladicraccato?epa08573688 The logo of music streaming companyis pictured on a smartphone in Taipei, Taiwan, 30 July 2020. The Stockholm-based company released its second quarter revenue results on 29 July 2020. EPA/RITCHIE B. TONGOStando a quanto riportato dal sitodetector, le segnalazioni di disservizi sono arrivate da tutta Italia e soprattutto dalle grandi città come Roma, Milano, Torino e Napoli.