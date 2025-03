.com - Sport e Salute lancia contest ‘Arcobaleno in tavola’

(Adnkronos) – Un contest che unisce musica e alimentazione, per promuovere l'educazione alimentare tra i più giovani. E' l'iniziativa presentata oggi a Milano da Sport e Salute, in collaborazione con Warner Music Italia. Il contest 'Attiviamoci con l'Arcobaleno in tavola', con testimonial l'icona del volley italiano Andrea Lucchetta, membro del team 'Illumina' di Sport e Salute, si rivolge agli oltre 2 milioni di studenti delle 12mila scuole primarie e secondarie di primo grado di tutta Italia, già coinvolte dal progetto 'Scuola Attiva'. Nel videoclip del brano 'L'Arcobaleno in tavola', presentato oggi nella sede milanese di Warner Music Italia, Andrea Lucchetta e un gruppo di bambini cantano e ballano, per insegnare in modo divertente ai più piccoli le proprietà nutritive di frutta e verdura.