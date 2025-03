Game-experience.it - Split Fiction, i voti delle recensioni del nuovo gioco di Josef Fares sono stellari

colpisce ancora:, il suosviluppato da Hazelight Studios, ha conquistato la critica constraordinari. La stampa specializzata ha elogiato il titolo, definendolo un capolavoro nel genere e confermando il talento dello studio dietro It Takes Two e A Way Out.Con una media di 90 su Metacritic (in seguito a 60registrate sul noto aggregatore didella stampa specializzata) e 91 su OpenCritic, ilsi afferma come uno dei migliori dell’anno. Le valutazioni parlano chiaro: testate come Inverse, Push Square, TechRadar Gaming, Variety e Daily Mirror hanno assegnato un perfetto 10/10, mentre altri siti autorevoli come IGN, TechRaptor e DualShockers hanno comunque premiato ilconaltissimi, tra il 9 e il 9.5. Anche outlet europei come Eurogamer, JeuxActu e GameReactor UK hanno confermato l’eccellenza del titolo con punteggi tra il 9 e il 10.