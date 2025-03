Splendida Italia al Bulgaria Open 2025 | Gli Azzurri del Taekwondo fanno otto medaglie

Leggi su Ilfaroonline.it

E’ unaaldi. Glihanno conquista bennelle forme che nel freestyle. Sono cinque gli ori messi al collo.E’ un risultato prestigioso, che consolida ilno e lo porta tra i migliori al mondo.Come riporta l’Ansa – In particolare, ci sono stati gli ori di Nicolas Achilli nella Poomsae Individuale Junior M, Ferella, Botrugno e De Marco nella Poomsae Team Under 30 M, Valentina Arlotti nel Freestyle Individuale Over 17 F, Luca Matellini nel Freestyle Individuale Over 17 M, e Matellini e Arlotti nel Freestyle Pair Over 17.A completare ilre, l’argento di Beatrice Coradeschi nel Freestyle Individuale Over 17 F, e due bronzi con Claudia Cianci nella Poomsae Individuale Under 30 F e il trio Gao, Giada e Beatrice nella Poomsae Trio Femminile Under 30.