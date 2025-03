Lortica.it - Spettri e coccodrilli

Leggi su Lortica.it

**Capitolo I**Sentivo dei rumori, come uno spostare di sedie e un trum-trum continuo. Speravo che qualcuno mi dicesse cosa stesse accadendo, quando all’improvviso un treno sembrò giungere dritto contro di me.Ero a conoscenza di storie su spiriti maligni, sui loro rumori sinistri e sulla loro presenza nelle congregazioni, intenti a tessere malefici contro qualcuno. Pertanto, vi avverto: tenete i vostri capelli tagliati dal barbiere, come fece il mio Tommaso quando, all’età di due anni e mezzo, gli rasarono per la prima volta i suoi riccioli d’oro in Piazza Giotto. E soprattutto, non date mai a nessuno le vostre unghie tagliate, specialmente quelle dei piedi!In casa ho amici silenziosi: una pianta che ormai è diventata un albero nel tinello, con i suoi sessant’anni, accompagnata da due prolifiche piante grasse di quindici anni e alcune verdi idrovore, che ho fatto crescere fino a formare un intero arco nella stanza.