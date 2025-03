Oasport.it - Speed skating, i convocati dell’Italia per i Mondiali: 10 azzurri in gara a Hamar

Archiviata la tappa conclusiva della Coppa del Mondo andata in scena lo scorso weekend al Thialf di Heerenveen, il mirino è già puntato verso i Campionatisingole distanze di2025, ultimo grande evento della stagione preolimpica in programma sul ghiaccio di(in Norvegia) da giovedì 13 a domenica 16 marzo.L’Italia, grande protagonista nel circuito maggiore, ha le carte in regola per ben figurare anche nella rassegna iridata potendo contare su almeno quattro o cinque carte da medaglia. Il direttore tecnico azzurro Maurizio Marchetto ha convocato 10 atleti (4 donne e 6 uomini) per la trasferta scandinava, dovendo rinunciare ad Arianna Fontana per via della sua partecipazione aidi short track previsti proprio nel fine settimana 14-16 marzo a Pechino.Avedremo dunque in azione Giorgia Aiello, Francesca Lollobrigida, Alice Marletti, Serena Pergher in campo femminile e David Bosa, Daniele Di Stefano, Davide Ghiotto, Andrea Giovannini, Riccardo Lorello, Michele Malfatti al maschile.