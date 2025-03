Bergamonews.it - Spazio Autismo, benessere ed efficienza energetica con la nuova illuminazione

Bergamo. Una sfida affascinante quanto improbabile sulla carta: nella realtà l’può generareai soggetti più vulnerabili. È quanto mira a realizzare laalloinaugurata martedì 4 marzo alla presenza della sindaca Elena Carnevali, del Presidente del Banco dell’energia Roberto Tasca, dell’amministratore delegato di Signify Italia Carlos Loscalzo e di Ezio Manzoni Manager No Profit.Si tratta di un’iniziativa promossa da Banco Energia con la collaborazione di Signify Italia finanziatore del progetto dal valore di 48mila euro e Manager No Profit, una realtà che fornisce supporto gratuito ad associazioni di volontariato.Attraverso questa iniziativa è stato possibile sostituire il vecchio sistema didel Centrocon oltre 90 apparecchi Led connessi di ultima generazione, alcuni dei quali stampati in 3D.