Ilfattoquotidiano.it - Sparò per strada a Macerata a sei migranti: Luca Traini libero dopo sette anni di carcere

Il 3 febbraio del 2018 ferì seidi origine africana a colpi di pistola per le strade digirando a bordo di un’Alfa 147 nera. E ora,diè tornato in libertà, con affidamento ai servizi sociali. Il 35enne di Tolentino agìl’omicidio di Pamela Mastropietro, la 18enne romana uccisa e fatta a pezzi il 30 gennaio di quello stesso anno da un pusher nigeriano, e mise lui stesso in correlazione la sua azione con l’uccisione della giovane. L’uomo era stato condannato a 12per strage con l’aggravante dell’odio razziale: il Tribunale di sorveglianza, come anticipa Cronache Maceratesi, ha accolto l’istanza di scarcerazione presentata dal suo legale, Sergio Del Medico: alla base della decisione il riconoscimento, da parte dei giudici, del fatto cheabbia avuto un percorso di “revisione critica” della sua condotta, comprendendone la gravità e il dolore causato.