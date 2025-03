Tpi.it - Sparò per strada a 6 migranti, Luca Traini torna in libertà

Dopo sette anni di carcere, èto in, l’uomo che il 3 febbraio 2018 ferì a colpi di pistola seiafricani per le strade di Macerata come gesto di “rappresaglia” per l’omicidio di Pamela Mastropietro, la 18enne romana che quattro giorni prima era stata uccisa e fatta a pezzi da un pusher nigeriano., che oggi ha 35 anni, era stato condannato a 12 anni di carcere per strage con l’aggravante dell’odio razziale.Il Tribunale di sorveglianza di Macerata ha accolto l’istanza difensiva di scarcerazione presentata dall’avvocato dell’uomo, Sergio Del Medico.tornerà incon affidamento in prova ai servizi sociali: sarà libero, anche se dovrà rispettare alcune prescrizioni, come farsi trovare a casa dalle 10 di sera alle 7 del mattino e non uscire dalla provincia di Macerata.