Lettera43.it - Sparò a migranti in strada a Macerata, scarcerato Luca Traini

Leggi su Lettera43.it

Nel 2018, dopo l’omicidio di Pamela Mastropietro, la 18enne romana uccisa e fatta a pezzi da un pusher nigeriano, seminò il panico per le vie di, sparando con una Glock 17 contro novee ferendone sei. A distanza di sette anni è tornato in libertà – con affidamento ai servizi sociali –. Era stato condannato a 12 anni per strage con l’aggravante dell’odio razziale, ma il Tribunale di sorveglianza ha accolto l’istanza di scarcerazione presentata dal suo legale perché il 35enne ha avuto un percorso di «revisione critica» della sua condotta, comprendendone la gravità e il dolore causato. Come racconta Cronache Maceratesi,negli ultimi due anni ha frequentato diversi corsi in carcere e ha pure partecipato a una gara di poesia. Inoltre ha anche lavorato come pastore di pecore in un’azienda agricola nei pressi del carcere anconetano di Barcaglione, a custodia attenuata.