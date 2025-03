Lanazione.it - Spacciavano droga ai minorenni, l’operazione partita dalla denuncia di una mamma

Prato e Pistoia, 4 marzo 2025 – Un giro di spaccio da 300.000 euro in un anno, più di 7.500 cessioni diaccertate tra cocaina e hashish e cento acquirenti identificati, molti dei quali. È questo il quadro emerso dall’indagine dei Carabinieri di Montale, che il 27 febbraio 2025 ha portato all’esecuzione di dieci misure cautelari nell’ambito di un’operazione coordinataProcura di Pistoia. L’inchiesta ha avuto origine dal coraggio di una madre che, preoccupata per il cambiamento nel comportamento della figlia adolescente, ha deciso di rivolgersi direttamente ai Carabinieri. La donna aveva notato come la ragazza, dopo aver iniziato a frequentare uno dei principali indagati, mostrasse segnali compatibili con l’uso di sostanze stupefacenti. Per fugare ogni dubbio, i genitori hanno deciso di sottoporla a dei test che hanno confermato i loro sospetti.