Southampton, retrocessione vicina: deciso il futuro di Juric

Ilè sempre più vicino allain Championship. Da quando Ivanè stato nominato allenatore lo scorso dicembre, i Saints hanno raccolto solo tre punti in campionato, frutto di una vittoria e nove sconfitte. Il tecnico croato non ha convinto né la società né i tifosi, e la dirigenza sta già valutando il suo sostituto per la prossima stagione.lontano dal: c’è già un nome per la panchinaNonostante il contratto di 18 mesi, ildisulla panchina delsembra segnato. Secondo quanto riportato da il The Sun, il club avrebbe già individuato il suo successore: Danny Rohl, attuale tecnico dello Sheffield Wednesday.Il, ultimo in classifica con 9 punti, è distante 13 lunghezze dal quartultimo posto e rischia di chiudere con un record negativo.