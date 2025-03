Lanazione.it - Sos salute mentale adolescenti: "Richieste boom, poche risorse. Il sistema rischia di esplodere"

"Negli ultimi anni, già prima della pandemia, stiamo assistendo a un aumento del disagio in età evolutiva: l’incremento dell’incidenza dei disturbi si accompagna anche a un’anticipazione dell’età d’esordio – spiega il neuropsichiatra Roberto Leonetti – Si va dai disturbi del comportamento alimentare alle condotte autolesive che necessitano di accesso ai pronto soccorso, tentati suicidi, alcol e abuso di sostanze stupefacenti. Desta preoccupazione anche l’aumento di“barricati in casa” (hikikomori) con dipendenza da internet. Proprio in questo momento sarebbe necessario che ilsanitario si dotasse di un’organizzazione adeguata territorio-ospedale che comprenda anche un lavoro sulla prevenzione e un numero di professionisti adeguato ai bisogni emergenti, in modo da poter intervenire prima possibile".