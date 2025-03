Oasport.it - Sorteggio WTA Indian Wells 2025: Paolini verso il quarto con Sabalenka? Swiatek nella parte bassa

Il WTA 1000 disi disputerà sul cemento della località statunitense dal 5 al 16 marzo.notte italiana si è svolto ilche ha delineato la composizione del tabellone nell’evento in California, dove le migliori tenniste del circuito internazionale si fronteggeranno a viso aperto per la conquista del prestigioso trofeo. Jasminesi presenterà all’appuntamento dopo aver recuperato dall’infortunio accusato al WTA 1000 di Dubai e cercherà di farsi strada in terra americana.La toscana, numero 6 del mondo, usufruirà di un bye e scenderà in campo direttamente al secondo turno, dove incrocerà la vincente del confronto tra la statunitense Iva Jovic (wild-card) e l’austriaca Julia Grabher. Sulla carta si tratta di un debutto molto morbido per l’azzurra, ma poi l’asticella si alzerà già al turno successivo perché potrebbe trovarsi di fronte la canadese Leylah Fernandez, numero 27 del seeding attesa dalla vincente di Kudermetova-Cristian.