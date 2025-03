Oasport.it - Sorteggio ATP Indian Wells 2025: Berrettini ancora dalla parte di Tsitsipas, possibile Alcaraz-Djokovic

Il Masters 1000 diandrà in scena sul cemento della località statunitense dal 5 al 16 marzo. Nella notte italiana si è svolto ilche ha delineato la composizione del tabellone nell’evento in California, caratterizzato da un montepremi di 13 milioni di dollari e che prevede ben sette turni (come negli Slam). Il torneo sarà privo di Jannik Sinner: il numero 1 del mondo sta scontando una squalifica di tre mesi e sarà dunque assente dai cambi di gioco fino al prossimo 4 maggio.Il tedesco Alexander Zverev, numero 2 del mondo reduce da una campagna sottotono tra Sudamerica e Messico, si presenterà all’appuntamento da prima testa di serie e godrà di un bye al primo turno (diritto dei migliori 32 giocatori del ranking ATP iscrittisi alla competizione). Il teutonico debutterà contro il vincente del confronto tra il serbo Miomir Kecmanov e l’olandese Tallon Griekspoor, per poi meritarsi unterzo turno contro il francese Giovanni Mpetshi Perricard e poi unottavo contro il ceco Tomas Machac o lo statunitense Frances Tiafoe.