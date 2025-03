Ilgiorno.it - Sorride il commercio: "Ci aspettiamo il 10% in più di affari"

Leggi su Ilgiorno.it

L’ATP Challenger porterà a Monza tanti tifosi e potrebbe essere un volano commerciale per il centro. "Siamo soddisfatti che durante un periodo in cui non ci sono eventi di rilievo per il circuito automobilistico - commenta Alessandro Fede Pellone, segretario ConfMonza Brianza e Milano - si svolga questa manifestazione di respiro internazionale. Monza è da sempre una città orientata ai grandi eventi e ha tutte le carte in regola per diventare la “Città dello sport”. Ciun impatto positivo di circa il 10% su bar, ristoranti, abbigliamento, ma anche strutture tecniche, occhiali e tutto ciò di cui i visitatori possono avere bisogno nei giorni di gare". Monza offre un vasto ventaglio di fast food, bar e ristoranti per tutte le esigenze e tutte le tasche, negozi di abbigliamento affiliati a grandi brand e negozi radicati sul territorio che trovano la loro forza nella professionalità.