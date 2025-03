Metropolitanmagazine.it - Sophie Codegoni ritrova l’amore con Nicolò Fagioli? L’indiscrezione e chi è il calciatore

“Nuova coppia: lei ex del Grande Fratello, lui un”. Così Deianira Marzano ha incuriosito i suoi follower su Instagram, lanciandosulla nuova (e presunta) vita amorosa di. Poi la conferma dell’esperta di gossip che ha fatto il nome dell’ancora ipotetica nuova fiamma dell’ex gieffina:. Dopo mesi da single, in cui si è concentrata solo su carriera e figlia, cercando nuova serenità in mezzo alla bufera con il suo ex, Alessandro Basciano, l’influencer potrebbe averto. Lui, 24 anni e nato a Piacenza il 12 febbraio del 2001 è un famosoitaliano, centrocampista della Fiorentina, in prestito dalla Juventus e della nazionale italiana, salito alle cronache per via di una squalifica per sette mesi a causa del calcioscommesse .