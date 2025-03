Ilgiorno.it - "Sono apparecchi sicuri, nessun dubbio"

"Chiunque si avvicini al volo ha come priorità la sicurezza, perché il primo a rischiare è chi ha i comandi". Paolo Modena è il direttore della scuola di volo dell’aviosuperficie del Club Astra a Mezzana Bigli, dov’era diretto il pilota Raffaele Mazza, 67enne brianzolo, imprenditore di Lissone, decollato dal campo volo di Senago nel Milanese, morto precipitando con il suo ultraleggero, domenica verso mezzogiorno, in un campo vicino alla raffineria di Sannazzaro de’ Burgondi. Una tragedia che ha purtroppo non pochi precedenti in provincia di Pavia. E ogni volta si sollevano sempre i soliti dubbi: quantoquesti velivoli? "Gli incidenti purtroppo succedono – risponde Paolo Modena – un po’ ovunque, non solo in provincia di Pavia, ma se parliamo degli ultraleggeri, in raffronto al numero di mezzi che ci, non si può dire che non siano