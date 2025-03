Sondriotoday.it - Sondrio, incidente con due feriti in tangenziale

Leggi su Sondriotoday.it

Bruttoquesta mattina attorno alle 6 a, all'altezza dell'ingresso della: per ragioni in corso d'accertamento da parte delle forze dell'ordine intervenute sul posto per i necessari rilievi, infatti, due auto si sono scontrate.Si tratta di una Panda e di una Audi.