Sondaggi si spostano i voti nel centrodestra il Pd recupera

L’ultimoo SWG per La7 fotografa una situazione politica in continua evoluzione. Fratelli d’Italia, il partito della premier Giorgia Meloni, accusa una leggera flessione (-0,2%) e si attesta al 30%. Contestualmente, Lega e Forza Italia guadagnano terreno, sottraendoproprio a FdI ma aumentando anche il totale del centrodstra.Il contesto internazionale pesa sulle scelte degli elettoriLa settimana politica è stata caratterizzata da eventi determinanti sul piano internazionale, tra cui il confronto tra Donald Trump e Volodymyr Zelensky nello Studio Ovale e le preoccupazioni per possibili nuovi dazi americani. Un quadro che sembra aver influenzato le intenzioni di voto degli italiani, penalizzando FdI e il Movimento 5 Stelle (-0,2%), mentre il Partito Democratico cresce dello 0,3%, salendo al 22,5%.