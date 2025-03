Lettera43.it - Sondaggi politici Swg 3 marzo 2025: salgono Lega e Forza Italia, scende Fdi

Secondo irealizzati da Swg per il TgLa7 di lunedì 3, Fratelli d’ha perso lo 0,2 per cento in una settimana tornando così al 30 per cento. Il Partito democratico ha invece guadagnato lo 0,3 stanziandosi al 22,5 per cento, riducendo così il suo distacco da Fdi (che rimane comunque ampio, di 7,5 punti percentuali).anche il Movimento 5 stelle, che in una settimana ha ceduto lo 0,2 per cento ed è dato al 12 per cento.Dal TgLa7.Tra i partiti minori sale solo AzioneA differenza del partito della premier, le altre due maggiori forze di governo sono in ascesa.infatti è data al 9,4 per cento, in rialzo dello 0,2. Lainvece allo 8,3 per cento, con un guadagno di 0,3 punti percentuali rispetto alla settimana precedente. Stabile al 6,5 per cento Alleanza verdi e sinistra, mentre tra i partiti minori Azione è salita al 3,4 per cento (+0,2).