Lanotiziagiornale.it - Sondaggi elettorali, l’equilibrismo sull’Ucraina costa caro a Meloni

Leggi su Lanotiziagiornale.it

Il quadro internazionale sempre più incerto e la mancanza di una presa di posizione netta sullo scontro tra Donald Trump e Volodymyr Zelensky sembrano non premiare Fratelli d’Italia e la presidente del Consiglio, Giorgia. Gli ultimimostrano che ad avvantaggiarsi, tra i partiti di governo, sono quelli che – in un verso o nell’altro – si sono schierati più apertamente con il presidente Usa o con quello ucraino.Nell’ultima rilevazione di Swg per il TgLa7, infatti, a guadagnare consensi sono la Lega di Matteo Salvini e Forza Italia di Antonio Tajani: entrambi, con posizioni diametralmente opposte sulla guerra in Ucraina in questi ultimi giorni, hanno rosicchiato consensi a Fratelli d’Italia. E ad approfittarne è anche il Pd che guadagna voti e prova a riavvicinarsi al partito di