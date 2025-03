Inter-news.it - Sommer convocato in Feyenoord-Inter e addirittura in ballottaggio! Le ultime – Sky

La vigilia della sfida traporta con sé una notizia inattesa ma estremamente positiva per i nerazzurri: Yannha recuperato in tempo record dall’infortunio al pollice della mano destra e partirà con la squadra per Rotterdam. Il portiere svizzero non solo sarà a disposizione di Simone Inzaghi, ma secondo Sky Sport potrebbepartire titolare. RECUPERO-LAMPO – L’infortunio di Yannaveva destato preoccupazione tra i tifosi nerazzurri, ma il numero unoista ha bruciato le tappe e ora è pronto a tornare tra i pali. Il suo recupero è una grande notizia per Inzaghi, che potrà contare sul portiere titolare non solo per la panchina, ma forse anche per un impiego immediato contro il. La decisione finale sarà presa a ridosso del match, ma il solo fatto chesia di nuovo disponibile è un segnale molto positivo per l’in vista delle prossime settimane.